Отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками 

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, предложил помощь махачкалинскому «Анжи». Об этом сообщает «Советский спорт».
Как написал Нурмагомедов-старший в своем инстаграме, он готов провести с командой сбор.
"У «Анжи» сейчас трудное время. Решил помочь, чем смогу. Готов провести сборы для вас в межсезонье. Обещаю вам, вы станете лучше физически и более дисциплинированными", — гласит сообщение.
Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о бедствующем положении клуба.