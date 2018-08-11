Отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками

Как написал Нурмагомедов-старший в своем инстаграме, он готов провести с командой сбор.

"У «Анжи» сейчас трудное время. Решил помочь, чем смогу. Готов провести сборы для вас в межсезонье. Обещаю вам, вы станете лучше физически и более дисциплинированными", — гласит сообщение.