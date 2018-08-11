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Отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками
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Отец Нурмагомедова предложил «Анжи» помощь с тренировками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный твиттер «Анжи»
Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, предложил помощь махачкалинскому «Анжи». Об этом сообщает «Советский спорт».
Как написал Нурмагомедов-старший в своем инстаграме, он готов провести с командой сбор.
"У «Анжи» сейчас трудное время. Решил помочь, чем смогу. Готов провести сборы для вас в межсезонье. Обещаю вам, вы станете лучше физически и более дисциплинированными", — гласит сообщение.
Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о бедствующем положении клуба.
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