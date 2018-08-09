Мгновенная карма в ММА: что бывает, когда звездные бойцы слишком наглеют

Наглость на ринге никогда к результату не приводила. Звездные бойцы часто переходят черту и вот, как наказывает их карма.

Тот же Андерсон «Паук» Сильва наглел в ринге неоднократно. Высокий класс позволял ему выходить сухим из воды — до того, как Крис Уэйдман не поставил его на место бесхитростным, но четким и сильным ударом.

Емельяненко так и вовсе наказывает в конец охамевших оппонентов постоянно. В принципе, понять раскаченных «быков» в клетке можно: Александр не выглядит ни особенно мускулистым, ни особенно грозным. Но посмотрите только, как он расправился с махиной Саппом!

В целом, победы более скромных бойцов вполне понятны. Они просто более сосредоточены на самом бое и не тратят времени на ерунду. В спорте, где счет идет на доли секунды, это имеет решающее значение.