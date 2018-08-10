Российский боец вышел на ринг и уничтожил американскую легенду ММА 

Раскачанный американец вышел в ринг за легкой победой. На его фоне российский боец смотрелся бледной тенью: вот доказательство, что настоящих воинов не стоит недооценивать.
Бой Ерохина против Монсона ждали многие. За годы перформанса американец успел снискать славу жесткого и умелого бойца. Для Евгения он мог бы стать серьезной проблемой — ударник часто проигрывает борцу.
Но уже в начале схватки Ерохин взял инициативу. Точный джеб — и Монсон валится на канвас, точно сноп сена. Пропустив еще пару ударов Джефф просто остается внизу, пытаясь затянуть противника в борьбу.
А своим вязким как патока партер Монсон и славится. Смотрите, как вышел Ерохин из этой непростой ситуации:
Главное в ринге — думать головой и не наглеть сверх меры. Наглецов и хамов ММА не прощает: здесь можно увидеть, что происходит с такими на профессиональных боях.