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Российский боец вышел на ринг и уничтожил американскую легенду ММА
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Российский боец вышел на ринг и уничтожил американскую легенду ММА 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Раскачанный американец вышел в ринг за легкой победой. На его фоне российский боец смотрелся бледной тенью: вот доказательство, что настоящих воинов не стоит недооценивать.
Бой Ерохина против Монсона ждали многие. За годы перформанса американец успел снискать славу жесткого и умелого бойца. Для Евгения он мог бы стать серьезной проблемой — ударник часто проигрывает борцу.
Но уже в начале схватки Ерохин взял инициативу. Точный джеб — и Монсон валится на канвас, точно сноп сена. Пропустив еще пару ударов Джефф просто остается внизу, пытаясь затянуть противника в борьбу.
А своим вязким как патока партер Монсон и славится. Смотрите, как вышел Ерохин из этой непростой ситуации:
Главное в ринге — думать головой и не наглеть сверх меры. Наглецов и хамов ММА не прощает: здесь можно увидеть, что происходит с такими на профессиональных боях.
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