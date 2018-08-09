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Макгрегор может выкупить часть UFC
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Макгрегор может выкупить часть UFC 

News.ru 1 час назад
Ирландский боец Конор Макгрегор может стать совладельцем UFC. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт. Также он отметил, что финансовое положение спортсмена позволяет ему сделать такого рода вложение.
«Нет, Конор не является совладельцем организации, хотя он мог бы им стать. Он зарабатывает настолько много чёртовых денег, что мог бы им стать», — цитирует Уайта портал Tofight.ru.
После поединка с Флойдом Мейвезером ирландец ставил под сомнение своё возвращение в MMA. Макгрегор намекал на то, что его должны очень хорошо заинтересовать, а именно — предложить стать совладельцем UFC.
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