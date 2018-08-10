Нурмагомедов попросил у Трампа визу для своего отца

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта попросить у президента США Дональд Трампа визу для его отца. Об этом он написал у себя в Instagram.

«Пожалуйста, попроси Дональда Трампа, чтобы он дал визу моему отцу», — говорится в сообщении бойца.

Отцу российского спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову не удалось посетить ни один поединок сына в США — ему постоянно отказывают в выдаче визы.