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Нурмагомедов попросил у Трампа визу для своего отца
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Нурмагомедов попросил у Трампа визу для своего отца 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта попросить у президента США Дональд Трампа визу для его отца. Об этом он написал у себя в Instagram.
«Пожалуйста, попроси Дональда Трампа, чтобы он дал визу моему отцу», — говорится в сообщении бойца.
Отцу российского спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову не удалось посетить ни один поединок сына в США — ему постоянно отказывают в выдаче визы.
На счету Хабиба Нурмагомедова 26 побед в 26 боях. Он является обладателем титула чемпионата UFC в легком весе. Следующий бой российского спортсмена с ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники ни разу не встречались.
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