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Бойца ММА зарезали в ночном клубе
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Бойца ММА зарезали в ночном клубе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
В ночь на 9 августа в одном из ночных клубов Ташкента охранник ударил ножом 25-летнего бойца ММА Джамшида Кенжаева. Об этом сообщает UzNews.
Кенжаева доставили в городскую больницу, там ему оказали помощь, но позже спортсмен скончался.
По данным правоохранителей, Кенжаев сам попытался пронести в клуб кухонный нож, но охранник помешал ему. Между бойцом и двумя охранниками завязалась драка, Кенжаев нанес сотрудникам заведения несколько ранений.
В итоге в конфликт вмешался третий охранник. Он выхватил нож из рук бойца и ударил его в область груди.
Охранники, получившие ранения, выжили. Сотрудника, нанесшего Кенжаеву смертельное ранение, задержали и возбудили против него уголовное дело.
Джамшид Кенжаев был участником Азиатских игр по вольной борьбе. Он стал победителем и призером нескольких десятков спортивных турниров.
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