Бойца ММА зарезали в ночном клубе

В ночь на 9 августа в одном из ночных клубов Ташкента охранник ударил ножом 25-летнего бойца ММА Джамшида Кенжаева. Об этом сообщает UzNews.

Кенжаева доставили в городскую больницу, там ему оказали помощь, но позже спортсмен скончался.

По данным правоохранителей, Кенжаев сам попытался пронести в клуб кухонный нож, но охранник помешал ему. Между бойцом и двумя охранниками завязалась драка, Кенжаев нанес сотрудникам заведения несколько ранений.

В итоге в конфликт вмешался третий охранник. Он выхватил нож из рук бойца и ударил его в область груди.

Охранники, получившие ранения, выжили. Сотрудника, нанесшего Кенжаеву смертельное ранение, задержали и возбудили против него уголовное дело.

Джамшид Кенжаев был участником Азиатских игр по вольной борьбе. Он стал победителем и призером нескольких десятков спортивных турниров.