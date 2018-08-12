«Напали на него всей толпой»

Что известно об убийстве чемпиона Узбекистана по MMA в Ташкенте

В ночь с 8 на 9 августа у одного из клубов Ташкента был убит чемпион Узбекистана по смешанным единоборствам, участник Азиатских игр по вольной борьбе Джамшид Кенжаев. Между спортсменом и охранниками заведения разгорелся конфликт, в результате которого атлет получил ножевые ранения и позднее скончался в больнице. По этому делу задержаны четверо человек, идёт следствие.

В одном из ночных клубов Ташкента в ночь с 8 на 9 августа был убит 25-летний Джамшид Кенжаев. По информации местного ГУВД, молодой человек пытался пронести в здание нож, но был остановлен работниками службы безопасности. Между сторонами завязался конфликт, в результате которого молодой человек получил телесные повреждения различной степени тяжести и скончался в больнице.

Впоследствии выяснилось, что Кенжаев был чемпионом Узбекистана по смешанным единоборствам, а также участником Азиатских игр по вольной борьбе. В его послужном списке множество побед как на национальном, так и на международном уровнях.

Однако, как позднее заявили в Генпрокуратуре Узбекистана, зачинщиком конфликта стал именно боец MMA.

В ходе инцидента Кенжаев выхватил кухонный нож и нанёс несколько ударов охранникам Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву. В результате они также были доставлены в местную больницу с колото-резаными ранениями и в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии.

Спустя некоторое время в сети появилось видео инцидента у клуба «Aurum 898». На нём видно, как между сторонами разгорелась ссора, после чего конфликт перерос в массовую драку. На помощь раненым охранникам клуба подоспел их коллега Шоидали Киличов, который выхватил нож из рук спортсмена и ударил им его в грудь. После уже лежащего на земле Кенжаева принялись избивать ногами и бейсбольными битами.

«В результате пострадавший был доставлен в больницу с множеством ножевых ранений в области грудной клетки, живота, головы, а также с наружным кровотечением и геморрагическим шоком третьей степени», — приводит UzNews сообщение прокуратуры столицы Узбекистана.

Спустя несколько часов после инцидента местная полиция задержала Киличова, а прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 25 УК РУз (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 97 (умышленное убийство).

Позднее также были задержаны коллеги Киличова, которые также участвовали в избиении атлета — охранники С. Комоллидинов, Ж. Ёркулов и А. Хамраев. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренным пунктом «в» ч. 2 ст. 277 УК (хулиганство, сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).

В настоящий момент это дело передано отделу по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента, который проводит необходимые следственные действия. По информации UzNews, на следующие сутки после данного инцидента клуб «Aurum 898» был временно закрыт.

При этом известно, что Кенжаев был постоянным посетителем данного заведения и был хорошо знаком со всеми его работниками. Однако в ночь с 8 на 9 августа у входа в клуб его встретили незнакомые ему люди, что, по мнению СМИ, могло стать причиной конфликта.

В социальных сетях с горечью встретили новостью о смерти атлета. Так, один из пользователей заявил, что смерть Кенжаева является огромной утратой для спорта страны.

«Его не могли победить зарубежные борцы, он завоёвывал медали для нас, а был убит своими же соотечественниками», — написал он.

Публикация от Кенжаев (@kenjaev_djamshid) 20 Июл 2018 в 12:54 PDT

Ещё один человек признался, что навсегда запомнит спортивные победы Кенжаева.

«Всегда будем помнить твои подвиги и свершения. Ты навсегда останешься в наших сердцах», — заявил пользователь.

По словам ещё одного человека, действия охранников в данном эпизоде были неприемлемыми.

«Охранник отнял нож у спортсмена, но потом они напали на него всей толпой. Трое человек легко бы справились с ним: связали бы руки, вызвали полицию. Но они вытащили дубинки, стулья и стали бить его! Как можно быть такими жестокими?» — выразил недоумение ещё один пользователь.

Примечательно, что полтора месяца назад в Ташкенте произошёл похожий эпизод. В местную больницу с ножевым ранением в области груди поступил чемпион по смешанным единоборствам в тяжёлом весе Мурод Хантураев, который впоследствии был задержан по подозрениям в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» ч. 2 ст. 277 УК РУз.

«В соответствии с определением Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента от 22 июня 2018 года в отношении Мурада Хантураева применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он арестован и водворен в следственный изолятор № УЯ 64/1», — приводит UzNews слова источника из Верховного суда Узбекистана.

Алексея Бучнева и В феврале 2017 года в городе Великий Устюг был убит 19-летний боец MMA и курсант речного училища Денис Раздрогов . Инцидент также произошёл у ночного клуба. Спортсмен заступился за администратора, который не пускал в заведение местных жителей — Сергея Попова Алексея Глазачева . После ссоры они ненадолго отлучились, после чего вернулись с оружием. Один из хулиганов выстрелил Раздрогову в ногу, после чего тот скончался от потери крови.

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