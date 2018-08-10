Брат Нурмагомедова близок к подписанию контракта с PFL

Что касается Омара Нурмагомедова, то на данный момент бойцу 22 года. В смешанных единоборствах он провёл семь поединков, победив во всех из них (4 раза досрочно). Ранее он выступал под эгидой Fight Nights Global. Последний его поединок датирован маем 2018 года, когда он победил Фатхетдина Собирова.