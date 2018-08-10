Брат Нурмагомедова близок к подписанию контракта с PFL 

Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Омар Нурмагомедов, близок к подписанию контракта с американским промоушном PFL (Professional Fighters League), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Под флагом PFL уже выступает целый ряд российских бойцов, в том числе Магомед Идрисов, Бекбулат Магомедов, Тимур Валиев, Рашид Магомедов, Шамиль Гамзатов, Максим Гришин, Рашид Юсупов и другие.
Что касается Омара Нурмагомедова, то на данный момент бойцу 22 года. В смешанных единоборствах он провёл семь поединков, победив во всех из них (4 раза досрочно). Ранее он выступал под эгидой Fight Nights Global. Последний его поединок датирован маем 2018 года, когда он победил Фатхетдина Собирова.