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Брат Нурмагомедова близок к подписанию контракта с PFL
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Брат Нурмагомедова близок к подписанию контракта с PFL 

Чемпионат.com 1 час назад
Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Омар Нурмагомедов, близок к подписанию контракта с американским промоушном PFL (Professional Fighters League), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Под флагом PFL уже выступает целый ряд российских бойцов, в том числе Магомед Идрисов, Бекбулат Магомедов, Тимур Валиев, Рашид Магомедов, Шамиль Гамзатов, Максим Гришин, Рашид Юсупов и другие.
Что касается Омара Нурмагомедова, то на данный момент бойцу 22 года. В смешанных единоборствах он провёл семь поединков, победив во всех из них (4 раза досрочно). Ранее он выступал под эгидой Fight Nights Global. Последний его поединок датирован маем 2018 года, когда он победил Фатхетдина Собирова.
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Хабилов проведёт бой против Кэйджена Джонсона на турнире UFC в Москве Нурмагомедова раскритиковали за ролики в «Инстаграме» Суд Нью-Йорка снял обвинения с Конора Макгрегора 26 июля 2018 года.
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