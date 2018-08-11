Кертис Блэйдс: Хотел бы подраться с Миочичем, а после этого — с Кормье

"Хотел бы подраться в ноябре с Миочичем, а после этого — с Кормье. У него состоится бой против Леснара. Это случится в январе. Думаю, он победит и будет наслаждаться победой, а чуть позже мы проведем поединок, где победителем выйду я. Это было бы идеально.

К тому моменту может объявится Джон Джонс, и мы можем встретиться. Кто бы и что не говорил про этого бойца, но я его уважаю. Он победил величайших бойцов на их пике карьеры", — приводит слова Блейдса MMAFighting.