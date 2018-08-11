Диллэшоу принимает вызов Сехудо: Я его размажу!

Чемпион UFC в легчайшем весе Ти-Джей Диллэшоу (16-3) заявил о готовности принять вызов обладателя титула промоушена на категорию ниже — в наилегчайшем дивизионе — Генри Сехудо (13-2), который тот ему бросил 5 августа сразу после сенсационной победы по очкам над Деметриусом Джонсоном в рамках турнира UFC 227.

«Сехудо, я готов ответить на вызов. Думаю, я тебя перееду. Это будет здорово. Если ты хочешь драться со мной, я иду за тобой, — заявил Диллэшоу. — Он золотой медалист, чемпион UFC, и у него много поклонников. У него есть имя. Я с удовольствием его уничтожу. Будет здорово заполучить ещё один пояс. Двукратный чемпион. Это того стоит».

Ти-Джей также подтвердил, что ради этой возможности согласен провести бой в дивизионе соперника.

Источник: FightTime

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