Ещё
Диллэшоу принимает вызов Сехудо: Я его размажу!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диллэшоу принимает вызов Сехудо: Я его размажу! 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в легчайшем весе Ти-Джей Диллэшоу (16-3) заявил о готовности принять вызов обладателя титула промоушена на категорию ниже — в наилегчайшем дивизионе — Генри Сехудо (13-2), который тот ему бросил 5 августа сразу после сенсационной победы по очкам над Деметриусом Джонсоном в рамках турнира UFC 227.
«Сехудо, я готов ответить на вызов. Думаю, я тебя перееду. Это будет здорово. Если ты хочешь драться со мной, я иду за тобой, — заявил Диллэшоу. — Он золотой медалист, чемпион UFC, и у него много поклонников. У него есть имя. Я с удовольствием его уничтожу. Будет здорово заполучить ещё один пояс. Двукратный чемпион. Это того стоит».
Ти-Джей также подтвердил, что ради этой возможности согласен провести бой в дивизионе соперника.
Источник: FightTime
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Ти-Джей Диллэшоу — Коди Гарбрандт II Видео боя: Каб Суонсон — Ренато Карнейро UFC 227: Диллэшоу быстро забил Гарбрандта в реванше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал в спорте: россиянина лишили золота16
У российского клуба нашли долгов на 248 миллионов4
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду7
Опытный спортсмен разбился насмерть о здание аэропорта13
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота23
Видео
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:39
Шарапову не пустили на турнир в США
Теннис
04:09
Без шансов на спасение: медуза убила юную звезду
Летние виды спорта Статьи
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:36
Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота
Легкая атлетика Статьи
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:42
Баскетболист забросил мяч с летящего самолета
Баскетбол
04:47
Новая потеря: от Тутберидзе сбежала фигуристка
Фигурное катание Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Прочее
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение