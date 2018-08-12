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Андрей Орловский: Сказал, что выйду под флагом США для эпатажа
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Андрей Орловский: Сказал, что выйду под флагом США для эпатажа 

Советский спорт 2 часа назад
Андрей Орловский: Абдурахимов — очень сильный боец, хороший ударник
"Главная задача — показать красивый бой. Неординарные и эпатажные действия? Я перерос это всё. Единственное, когда у меня подобное было — это в 2005-2006 годах словесная перепалка с Тимом Сильвией. И то это было ни о чем. А Конора (Макгрегора), например, можно любить или нет, но он делает шоу.
Выход на бой 15 сентября под флагом США? Я что-то такое сказал, но это чисто, как вы говорите, для того, что нужен эпатаж. Но выходить я буду под белорусским флагом", — приводит слова Орловского РИА «Новости».
Напомним, встреча Орловского и Абдурахимова состоится 15 сентября московском спорткомплексе «Олимпийский».
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