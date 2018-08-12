Родди: Макгрегор на следующем сопернике отыграется за поражение от Мейвезера

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора , заявил, что его подопечный отыграется на следующем сопернике за поражение в боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, которому он проиграл 27 августа 2017 года.

«Когда выступаете на таком уровне, то любое поражение начинает сжигать вас изнутри. Нет никакого и близко похожего чувства на то, что вы испытываете, когда проигрываете. Уверен, за поражение в боксёрском поединке с Мейвезером-младшим Конор захочет отыграться на следующем противнике. С нетерпением жду момента, когда Макгрегор будет выплёскивать всё, что не давало ему покоя с проигрыша Флойду», — сказал Родди Sunday Express.