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Родди: Макгрегор на следующем сопернике отыграется за поражение от Мейвезера
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Родди: Макгрегор на следующем сопернике отыграется за поражение от Мейвезера 

Чемпионат.com 1 час назад
Оуэн Родди, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, заявил, что его подопечный отыграется на следующем сопернике за поражение в боксёрском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, которому он проиграл 27 августа 2017 года.
«Когда выступаете на таком уровне, то любое поражение начинает сжигать вас изнутри. Нет никакого и близко похожего чувства на то, что вы испытываете, когда проигрываете. Уверен, за поражение в боксёрском поединке с Мейвезером-младшим Конор захочет отыграться на следующем противнике. С нетерпением жду момента, когда Макгрегор будет выплёскивать всё, что не давало ему покоя с проигрыша Флойду», — сказал Родди Sunday Express.
Напомним, следующий бой ирландца состоится 6 октября в США против российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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