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Алексей Олейник: Бой с Хантом — большая вершина, но абсолютно не венец карьеры
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Алексей Олейник: Бой с Хантом — большая вершина, но абсолютно не венец карьеры 

Советский спорт 9 минут назад
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник высказался перед боем против австралийца Марка Ханта в рамках турнира UFC, который пройдет 15 сентября в Москве.
"Это большая вершина, но абсолютно не венец карьеры. Я не понимаю, почему это должен быть самый главный и нереальный бой в моей жизни. У меня есть значимые поединки для меня. Победа на чемпионате мира по боевому самбо не менее значима, бой с Мирко Крокопом (Филиповичем в 2013 году) был, считаю, крутым. Тогда множество факторов были против меня. Плюс это легендарный боец. А те сказочники, которые говорили, что он уставший боец… Он после меня одержал еще много побед.
Все мои победы были одержаны досрочно. Если со стороны смотреть, то вроде я не самый плохой тяж в UFC. О чемпионском бое не хочу думать. Ведь как только начинаю задумываться, то сразу что-то попадаются камни под ноги. Не хочу об этом думать и рассуждать", — цитирует Олейника РИА «Новости».
За всю карьеру Олейник одержал 56 побед и потерпел 11 поражений. В UFC россиянин в семи боях одержал пять побед и потерпел два поражения.
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