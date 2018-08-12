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Жан-Клод Ван Дамм против Стивена Сигала в UFC? Сен-Пьер только «за»
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Жан-Клод Ван Дамм против Стивена Сигала в UFC? Сен-Пьер только «за» 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в двух категориях, знаменитый канадец Джордж Сен-Пьер не видит ничего плохого в том, если крупнейший мировой ММА промоушен будет организовывать реальные поединки т. н. селибрити, чтобы популяризировать спорт и заодно получать финансовую выгоду благодаря зрительскому интересу.
В частности, Джордж двумя руками за то, чтобы друг другу лица набили давние недруги и звёзды боевиков ещё прошлого столетия Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал.
«Мир изменился, и мы должны развиваться вместе с ним, — заявил Сен-Пьер на пресс-конференции в Австралии. — UFC всё больше становится мейнстримовым, а чтобы привлекать большую аудиторию, нужно иметь больше мейнстримовых атлетов. Я думаю, это хорошая вещь, просто не нужно путать, кто есть кто».
«Так, я полностью поддерживаю бой Ван Дамма и Сигала. Абсолютно. Мы артисты, а раз так, то решения принимаются, исходя из финансовой выгоды. Особенно после того, как UFC поменял владельцев. Им нужно выплачивать большие займы, и потому не удивительно, что они смотрят на это, как на бизнес. Понимаю, что иногда это расстраивает, но, думаю, эти направления необходимо совмещать».
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