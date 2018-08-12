«Он бесподобен»: легендарный Рэнди Кутюр — о Нурмагомедове и Макгрегоре

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, легендарный Рэнди Кутюр поделился мнением о предстоящем мегафайте действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) и экс-чемпиона в двух категориях ирландца Конора Макгрегора (21-3), который состоится 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

В интервью MMAjunkie Рэнди не стал называть фаворита, но признал, что симпатизирует Нурмагомедову: «Хабиб не только не распускает язык, он ещё и в совершенстве владеет стилем, который был и моей сильной стороной. Так что, да, мне нравится, как он дерётся. Не всем по душе такой стиль, но мне нравится. На мой вкус, он просто бесподобен».

«Я думаю, Хабиб — как раз тот боец, который создаст Конору Макгрегору проблемы. Мы видели это в боях Конора с Чедом Мендесом и Нэйтом Диасом. Стиль, который вынуждает его драться на настиле, потенциально гарантирует ему проблемы».

«Стиль Макгрегора также говорит сам за себя. Он проделывает очень динамичные вещи, некоторые из которых, с использованием дистанции и точности, реально впечатляют. Не могу не признать, что он делает хорошую работу, просто я не поклонник его поведения вне октагона».

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