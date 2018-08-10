Нурмагомедов попросил главу UFC попросить у Трампа американскую визу для его отца 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой попросить президента США Дональда Трампа выдать визу его отцу Абдулманапу.
«Дана, пожалуйста, попроси Дональда Трампа предоставить моему отцу визу», — написал Нурмагомедов-младший в своём Instagram под совместной фотографией Уайта и Трампа.
Абдулманап Нурмагомедов, из-за отказа в выдаче визы, не смог посетить апрельский бой своего сына Элом Яквинтой, в котором Хабиб завоевал чемпионский титул UFC.
Следующий бой Нурмагомедв проведёт в Лас-Вегасе 6 октября против ирландца Конора Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался на восьмой позиции в общем рейтинге UFC.