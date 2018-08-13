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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой уход из MMA
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой уход из MMA 

News.ru 4 часа назад
Российский тяжеловес MMA Фёдор Емельяненко прокомментировал информацию о завершении своей карьеры. На соответствующий вопрос спортсмен ответил в рамках мастер-класса в Пскове.
«Я чувствую в себе ещё силы, что могу заниматься любимым делом на славу России, с поддержки моей семьи. Хотя родственники переживали и с нетерпением ждали и ждут, когда я закончу карьеру в MMA», — цитирует Tofight.ru бойца.
11 октября Емельяненко выступит против Чейла Соннена. Бой пройдёт в США.
На счету россиянина 43 боя. Из них в 37 он одержал победу, 28 — досрочно. За карьеру Фёдор потерпел пять поражений. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.
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