Фёдор Емельяненко прокомментировал свой уход из MMA

Российский тяжеловес MMA Фёдор Емельяненко прокомментировал информацию о завершении своей карьеры. На соответствующий вопрос спортсмен ответил в рамках мастер-класса в Пскове.

«Я чувствую в себе ещё силы, что могу заниматься любимым делом на славу России, с поддержки моей семьи. Хотя родственники переживали и с нетерпением ждали и ждут, когда я закончу карьеру в MMA», — цитирует Tofight.ru бойца.

11 октября Емельяненко выступит против Чейла Соннена. Бой пройдёт в США.

На счету россиянина 43 боя. Из них в 37 он одержал победу, 28 — досрочно. За карьеру Фёдор потерпел пять поражений. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.