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Шлеменко может вернуться в Bellator в октябре, имя соперника пока неизвестно
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Шлеменко может вернуться в Bellator в октябре, имя соперника пока неизвестно 

SPORT24.ru 4 часа назад
Алексей Жернаков, менеджер экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, заявил, что его боец вернется в американский промоушен в октябре.
«В октябре Bellator устраивает два турнира — 12-го в Коннектикуте и 13-го в Лонг-Айленде. На одном из этих турниров Александр должен выступить. Это будет средняя весовая категория, но имя соперника пока неизвестно.
Лично я не совсем понимаю, что заставляет Bellator тратить так много времени на подбор оппонента для Александра. Понятно, что он боец высокого уровня, но у него последний бой по контракту — это должно упрощать задачу. Если бы у него было несколько боев в контракте, тогда руководство мыслило бы стратегически, но в этом случае им должно быть безразлично — проиграет или выиграет Александр.
На мой взгляд, Карвальо является оптимальным кандидатом, как и для нас, так и с точки зрения промоушена. Два бывших чемпиона, оба ударники — можно ждать интересного и яркого боя. Мне почему-то кажется, что утвердят именно этот бой. Хотелось бы в это верить.
Дальнейшие планы? Нам нужно дождаться контракта на бой, подписать его, одержать победу, а потом уже говорить об этом. Поскольку, учитывая то, как сейчас обстоят дела в мире ММА и степень популярности Шлеменко, нам будет из чего выбирать», — сказал Жернаков в интервью на канале «WorldofmmaRu» в Youtube.
Напомним, Шлеменко последний раз дрался на турнире Bellator в октябре прошлого года. Тогда россиянин проиграл единогласным решением судей Гегарду Мусаси. 1 июня в Челябинске прошел турнира M-1 Challenge 93, где россиянин был нокаутирован бразильцем Бруно Силва.
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