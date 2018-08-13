Куницкая: «Буду доминировать над Лансберг весь бой. В борьбе я лучше» 

Россиянка Яна Куницкая поделилась ожиданиями от боя с Линой Лансберг. Он пройдет с 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
«В отличие от боя с Крис Сайборг Жустину, сейчас я буду драться в своем весе. У меня нет никакого прессинга, у меня масса времени для подготовки. Мне нравится Лансберг, но я уверена, что буду доминировать над Линой на протяжении всего поединка.
В борьбе я лучше и рассчитываю, что в стойке тоже смогу хорошо проявить себя. Рада участвовать в большом турнире и очень счастлива, что смогу сразиться на одном турнире и в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым, моим любимым бойцом в MMA», — приводит слова Куницкой MMA Junkie.
Куницкая входит в топ-10 девушек бойцов в весовой категории 145 lbs (65,6 кг). Чемпионка России по тхэквондо, Чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грепплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо. Главное событие турнира — бой чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и экс-обладателя пояса ирландца Конора Макгрегора.