Куницкая: «Буду доминировать над Лансберг весь бой. В борьбе я лучше»

Россиянка Яна Куницкая поделилась ожиданиями от боя с Линой Лансберг. Он пройдет с 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

«В отличие от боя с Крис Сайборг Жустину, сейчас я буду драться в своем весе. У меня нет никакого прессинга, у меня масса времени для подготовки. Мне нравится Лансберг, но я уверена, что буду доминировать над Линой на протяжении всего поединка.

В борьбе я лучше и рассчитываю, что в стойке тоже смогу хорошо проявить себя. Рада участвовать в большом турнире и очень счастлива, что смогу сразиться на одном турнире и в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым, моим любимым бойцом в MMA», — приводит слова Куницкой MMA Junkie.