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Изнасилованная в 14 лет боец UFC рассказала о стыде перед родителями
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Изнасилованная в 14 лет боец UFC рассказала о стыде перед родителями 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант рассказала, что испытывала глубокий стыд после группового изнасилования, из-за чего не могла рассказать о происшествии родителям. Слова спортсменки приводит The Guardian.
Спортсменку изнасиловали несколько парней во время вечеринки. В интервью изданию Ванзант призналась, что мать и отец ничего не знали в течение долгого времени. Также она вспомнила, как один из насильников писал ей на следующий день, что опубликует видео в интернете, если она расскажет кому-либо о случившемся.
После той ночи в школе над Ванзант начали издеваться, обзывать шлюхой. В то время она носила фамилию Слеттон (Sletton), которую подростки переделали в Slutton (от английского slut — «шлюха»). Позднее она сменила фамилию на Ванзант.
Об изнасиловании боец рассказала в своей автобиографии, выдержки из которой были опубликованы в апреле. 14-летняя девушка пришла на вечеринку в американском штате Орегон, где ее напоили и изнасиловали несколько парней. Боец отметила, что хотела открыться, чтобы стать защитницей жертв сексуального насилия и издевательств.
Ванзант выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За свою карьеру она провела 11 боев, одержав семь побед и четырежды проиграв.
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