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Макгрегор наязвил Нурмагомедову в сети
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Макгрегор оставил язвительный комментарий Нурмагомедову 

Газета.Ru + ещё 350 2 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец Конор Макгрегор оставил сообщение своему будущему оппоненту россиянину Хабибу Нурмагомедову, сообщает "Советский спорт".
В своем инстаграме действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовал фотографию с подписью "Шаг за шагом", что стало поводом для комментария ирландца.
"Шаг за шагом и об тебя вытрут ноги", — написал Макгрегор.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.
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