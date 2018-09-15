Макгрегор наязвил Нурмагомедову в сети

Макгрегор оставил язвительный комментарий Нурмагомедову

В своем инстаграме действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовал фотографию с подписью "Шаг за шагом", что стало поводом для комментария ирландца.

"Шаг за шагом и об тебя вытрут ноги", — написал Макгрегор.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Макгрегором.