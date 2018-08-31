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Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором
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Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором 

Lenta.ru + ещё 234 2 часа назад
Фото: USA Today Sports
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит за титульный бой против ирландца Конора Макгрегора больше 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Tofight со ссылкой на агента российского бойца Али Абдель-Азиза.
Отмечается, что эта сумма станет рекордной для любого российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах.
19 августа Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка.
«Это будет самый большой бой в истории UFC. Болельщики ждут моей победы. Бой соберет много денег, потому что Конор очень популярен», — заявил россиянин.
Макгрегор и Нурмагомедов готовятся к бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на 6 октября и состоится в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.
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