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Нурмагомедов раскрыл причины своего успеха
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Нурмагомедов рассказал о причинах своего успеха 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: mma-max.ru
Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился фотографиями с тренировки, сообщает "Советский спорт".
В шутливой форме действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) адресовал сообщение своему тренеру Хавьеру Мендесу.
"Тренер, сегодня вы закрыли меня в октагоне на пять раундов, но при этом в каждом раунде давали нового соперника. А вы говорите, что я плохо поработал? Что с вами не так, тренер? Именно поэтому мы находимся на вершине. Я люблю вас, тренер", — написал россиянин под фотографией в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер высказался о возможном исходе боя Макгрегора и Нурмагомедова.
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