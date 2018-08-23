Ещё
Опубликован постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC опубликовал официальный постер к бою Макгрегора и Нурмагомедова 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обнародовал официальный постер к предстоящему турниру по смешанным боевым единоборствам UFC 229, который пройдет шестого октября в Лас-Вегасе (США), сообщает "Советский спорт".
Главным событием грядущего мероприятия станет титульный бой за чемпионский пояс UFC в легком весе между действующим чемпионом организации в этой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором, также ранее владевшим титулом в этом весе.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о личности ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, назвав его своим Али и Тайсоном".
Газета.Ru: последние новости
Боец MMA едва не погиб на ринге из-за бездействия судьи Чемпионка UFC Нуньес сделала предложение своей подруге Стоимость бренда UFC выросла до $7 млрд
Комментарии5  Ещё 155 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах11
Новый тренер «бросил» Медведеву97
Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов28
Названа причина возможной отмены Олимпийских игр22
ПСЖ потеряет Неймара или Мбаппе
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение