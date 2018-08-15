Журналист Ариэль Хельвани опубликовал стоимость билетов на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, в котором сразятся между собой россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.
Об этом он сообщил в своём Twitter.
11 категорий билетов разделены следующим образом: $ 2505, $ 2005, $ 1505, $ 1005, $ 755, $555, $ 405, $ 355, $ 305, $ 255, $ 205.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдёт 6 октября в американском Лас-Вегасе.
Ранее пресс-служба UFC объявила о проведении поединка в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым и американцем Дерриком Льюисом.