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Озвучены цены билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор
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Стали известны цены билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Журналист Ариэль Хельвани опубликовал стоимость билетов на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, в котором сразятся между собой россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.
Об этом он сообщил в своём Twitter.
11 категорий билетов разделены следующим образом: $ 2505, $ 2005, $ 1505, $ 1005, $ 755, $555, $ 405, $ 355, $ 305, $ 255, $ 205.
Поединок Нурмагомедов — Макгрегор пройдёт 6 октября в американском Лас-Вегасе.
Ранее пресс-служба UFC объявила о проведении поединка в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым и американцем Дерриком Льюисом.
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