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Что известно об убийстве чемпиона Узбекистана по MMA в Ташкенте

В UFC подтвердили бой россиянина Волкова с американцем Льюисом

Чемпион Узбекистана по ММА был убит в драке с охранииками в ночном клубе