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У Гольцова поменялся соперник в главном событии турнира «ПЛОТФОРМА S-70»
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У Гольцова поменялся соперник в главном событии турнира «ПЛОТФОРМА S-70» 

SPORT24.ru 40 минут назад
У Дениса Гольцова будет другой соперник в бое, который пройдет 22 августа в Сочи. Вместо экс-бойца UFC боснийца Дениса Стойнича с россиянином побьется представитель UFC бразилец Эдналдо Оливейра. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на организаторов турнира. Бой между Гольцовым и Оливейрой станет главным событием турнира по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70».
«В центральном поединке турнира по профессиональному боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70» произошла замена. Соперником Дениса Гольцова изначально должен был стать босниец Денис Стойнич, но он получил травму. Новым оппонентом Гольцова стал боец из Бразилии ветеран UFC Эдналдо Оливейра», — сообщили в пресс-службе турнира.
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