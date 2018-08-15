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Один из самых жестоких бойцов UFC отказался от «кровавых поединков»
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Один из самых жестоких бойцов UFC отказался от «кровавых поединков» 

Газета.Ru 6 часов назад
Один из лучших бойцов UFC в легкой весовой категории Дастин Порье заявил, что больше не намерен устраивать кровопролитные поединки, передает "Советский спорт".
По его словам, подобный стиль характерен для молодых спортсменов.
"Я закончил с кровопролитными боями. Хочу добираться до дома небитым и не с постоянными швами. Оставляю это для начинающих, молодых и сумасшедших парней, которые хотят сделать себе имя. У них может это получиться. А меня больше это не интересует.
Я боец по на натуре, и когда дело доходит до рубки, то я делаю это лучше, чем кто-либо другой, но больше не собираюсь защищать титул самого жесткого бойца. Я передам его кого-нибудь другому", — приводит слова спортсмена mmanews.com.
В своем крайнем поединке 29-летний «бриллиант» победил Эдди Альвареса.
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