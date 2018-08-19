Александра Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американским представителем Bellator Тони Джонсоном, сообщает ТАСС

Поединок проходил в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия» и завершилась вничью (29:29) решением большинства судей.

После боя врачи осмотрели Емельяненко-младшего и рекомендовали ему обратиться в больницу. Россиянин в ходе поединка пропустил несколько ударов, а во время борьбы в партере получил сильное рассечение, из-за которого бойцу придется наложить швы.

Этот поединок стал для 37-летнего Емельяненко первым за два года, который не удалось свести к своей победе. После выхода из тюрьмы в 2016 году спортсмен одержал шесть побед из шести.