Экс-чемпион UFC мечтает о поединке со своим кумиром Федором Емельяненко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Лиото Мачида рассказал о своем желании провести поединок против россиянина Федора Емельяненко , передает "Советский спорт"

Оба спортсмена с недавних пор выступают в Bellator. По словам бразильца, он подписал контракт с организацией в том числе ради боя с Емельяненко.

"Бой с Федором Емельяненко была бы суперпоединком. Я поклонник Федора, он великий чемпион. Поскольку мне нравится бросать вызов себе, это было одним из пунктов переговоров, которые мы вели при переходе в Bellator. Конечно, бой с Федором был бы честью для меня, это моя мечта", — приводит слова Мачида MMAFighting.

Ранее сообщалось, что тренер Емельяненко рассказал о подготовке подопечного к бою.