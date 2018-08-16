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Экс-чемпион UFC мечтает о поединке со своим кумиром Федором Емельяненко
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Экс-чемпион UFC мечтает о поединке со своим кумиром Федором Емельяненко 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Лиото Мачида рассказал о своем желании провести поединок против россиянина Федора Емельяненко, передает "Советский спорт".
Оба спортсмена с недавних пор выступают в Bellator. По словам бразильца, он подписал контракт с организацией в том числе ради боя с Емельяненко.
"Бой с Федором Емельяненко была бы суперпоединком. Я поклонник Федора, он великий чемпион. Поскольку мне нравится бросать вызов себе, это было одним из пунктов переговоров, которые мы вели при переходе в Bellator. Конечно, бой с Федором был бы честью для меня, это моя мечта", — приводит слова Мачида MMAFighting.
Ранее сообщалось, что тренер Емельяненко рассказал о подготовке подопечного к бою.
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