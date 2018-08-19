Ещё
«Так я зарабатываю свой хлеб!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Так я зарабатываю свой хлеб!» Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Instagram
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в Инстаграме опубликовал фотографию после боя в рамках бойцовского чемпионата "Ахмат" против американца Тони Джонсона. В этом поединке прервалась победная серия 37-летнего спортсмена. Она насчитывала пять поединков.
После боя с 32-летним соперником лицо Емельяненко -младшего "украшали" несколько гематом, также у него заплыл один глаз. После боя его на машине "Скорой помощи" отвезли в больницу.
После оказания помощи боец опубликовал селфи со следами боя с Джонсоном, подписав его: "Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!"
Спорт-Экспресс: последние новости
Кадыров поздравил Емельяненко и Джонсона с успешным выступлением Емельяненко - о Джонсоне: "Первый раз вижу "толстого Халка" Билеты на бой Хабиба и Макгрегора раскупили за 3 минуты
Комментарии29  Ещё 95 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу39
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ35
Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря2
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Российская фигуристка обескуражила интимными фото46
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Как в бизнесе: Медведеву и Загитову оставили в истории
Фигурное катание
01:30
Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА
Футбол Статьи
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение