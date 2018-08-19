«Так я зарабатываю свой хлеб!» Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в Инстаграме опубликовал фотографию после боя в рамках бойцовского чемпионата "Ахмат" против американца Тони Джонсона. В этом поединке прервалась победная серия 37-летнего спортсмена. Она насчитывала пять поединков.

После боя с 32-летним соперником лицо Емельяненко -младшего "украшали" несколько гематом, также у него заплыл один глаз. После боя его на машине "Скорой помощи" отвезли в больницу.

После оказания помощи боец опубликовал селфи со следами боя с Джонсоном, подписав его: "Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!"