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Деррик Льюис: Планируем бой с Волковым на турнире UFC 229
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Деррик Льюис: Планируем бой с Волковым на турнире UFC 229 

Советский спорт 6 часов назад
Ранее сообщалось, что соглавным боем турнира UFC 229 в Лас-Вегасе станет противостояние Волкова с Льюисом.
«Да, это правда, что мы планируем бой с Волковым на турнире UFC 229. Я думаю, что это будет соглавное событие турнира. Волков — крепкий, высокий парень. Мне нельзя будет стоять в пределах досягаемости его ударов. Мне нужно будет постоянно давить и приближаться к нему. Надеюсь, что это будет доминирующее выступление, после которого я стану претендентом на титул», — цитирует Льюиса MMAFightingonSBN.
Главным боем вечера будет встреча чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.
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