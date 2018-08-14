Деррик Льюис: Планируем бой с Волковым на турнире UFC 229

Ранее сообщалось, что соглавным боем турнира UFC 229 в Лас-Вегасе станет противостояние Волкова с Льюисом

«Да, это правда, что мы планируем бой с Волковым на турнире UFC 229. Я думаю, что это будет соглавное событие турнира. Волков — крепкий, высокий парень. Мне нельзя будет стоять в пределах досягаемости его ударов. Мне нужно будет постоянно давить и приближаться к нему. Надеюсь, что это будет доминирующее выступление, после которого я стану претендентом на титул», — цитирует Льюиса MMAFightingonSBN.