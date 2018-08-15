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Почему Кадыров разлюбил Хабиба
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Почему Рамзан Кадыров разлюбил Хабиба Нурмагомедова? 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
На прошлой неделе выяснилось, что в октябре все-таки состоится самый ожидаемый бой в смешанных единоборствах. 6 октября в Лас-Вегасе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, которые уже заранее начали разогревать публику.
Ирландец сфотографировался с Владимиром Путиным на чемпионате мира, а дагестанец, отправившись в Америку, заставил местных бомжей отжиматься за деньги. Оба поступка вызвали лавину комментариев в соцсетях. Позже отцу Хабиба даже пришлось оправдываться за сына: мол, ничего унизительного в занятиях спортом нет.
Хайп — и положительный, и отрицательный — в мире ММА работает прекрасно. На сегодняшний день дерзкий дагестанец является самым популярным российским спортсменом. В инстаграме у него больше подписчиков, чем у Шараповой.
Однако в последнее время один поклонник все-таки откололся. Раньше глава Чечни регулярно выкладывал совместные фотографии, называл бойца братом и направлял слова поддержки, но все продолжалось до определенного срока: угодил за решетку главный покровитель и спонсор бойца — предприниматель Зиявудин Магомедов.
Бой Емельяненко в Чечне тоже не должен вызвать большого внимания — до сих пор не поставлена точка в конфликте с Федором по вопросу детских боев, которые любят устраивать в республике. Кстати, обычно они проходят в октябре. Без зрелища в республике не останутся.
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