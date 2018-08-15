Почему Кадыров разлюбил Хабиба

Почему Рамзан Кадыров разлюбил Хабиба Нурмагомедова?

На прошлой неделе выяснилось, что в октябре все-таки состоится самый ожидаемый бой в смешанных единоборствах. 6 октября в Лас-Вегасе сойдутся Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор , которые уже заранее начали разогревать публику.

Ирландец сфотографировался с Владимиром Путиным на чемпионате мира, а дагестанец, отправившись в Америку, заставил местных бомжей отжиматься за деньги. Оба поступка вызвали лавину комментариев в соцсетях. Позже отцу Хабиба даже пришлось оправдываться за сына: мол, ничего унизительного в занятиях спортом нет.

Хайп — и положительный, и отрицательный — в мире ММА работает прекрасно. На сегодняшний день дерзкий дагестанец является самым популярным российским спортсменом. В инстаграме у него больше подписчиков, чем у Шараповой.

Однако в последнее время один поклонник все-таки откололся. Раньше глава Чечни регулярно выкладывал совместные фотографии, называл бойца братом и направлял слова поддержки, но все продолжалось до определенного срока: угодил за решетку главный покровитель и спонсор бойца — предприниматель Зиявудин Магомедов

Бой Емельяненко в Чечне тоже не должен вызвать большого внимания — до сих пор не поставлена точка в конфликте с Федором по вопросу детских боев, которые любят устраивать в республике. Кстати, обычно они проходят в октябре. Без зрелища в республике не останутся.