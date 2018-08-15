7 цитат Конора Макгрегора, которые вошли в историю

Интерактивный журнал о смешанных единоборствах «Эра ММА» представил 7 цитат экс-чемпиона UFC в двух категориях ирландца Конора Макгрегора (21-3), которые вошли в историю. Напомним, что 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе (США) Макгрегор встретится с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым (26-0).

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«Весь мой вид, все дорогие костюмы, это всё не шутки. Эти часы — трое людей умерло, делая мне эти часы». ⠀

Перед боем с Максом Холлоуэем: «Есть две вещи, которые я люблю делать: надирать задницы и хорошо выглядеть. Одну из них я делаю прямо сейчас, а завтра буду делать и вторую».

«Мы здесь не ради участия, а ради победы». ⠀

«Во избежание прилюдной казни, я предлагаю каждому испугавшемуся встретиться со мной и публично поцеловать каждый мой палец, тогда, возможно, я сменю гнев на милость. Я даю всего лишь 24 часа, за это время вы должны явиться вместе со своей женщиной и всем своим имуществом, в противном случае, на вашу голову будет объявлена охота и в скором времени она окажется в моей коллекции. Тик-так. Время пошло».

«Мне не важно, в каком весе бой, единственный вес, который меня волнует — это вес моих чеков, а они у меня в супертяжёлом весе».

«После победы над Жозе Алдо: «Никто не может выдержать этот удар левой. Он (Жозе) силён, и он быстр. Но точность бьёт силу, а тайминг бьёт скорость, и это то, что вы увидели».

«Я никогда не проигрываю. Я либо побеждаю, либо учусь чему-то новому».

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