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«Это чудо, что я жив». Экс-вратарь Давиде Капелло — о крушении моста в Генуе
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«Это чудо, что я жив». Экс-вратарь Давиде Капелло — о крушении моста в Генуе 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Бывший голкипер "Кальяри" Давиде Капелло сообщил, что был на мосту Моранди в Генуе во время обрушения. Его машина провалилась вниз, но сам игрок не пострадал.
— Это чудо, что я жив. Я ехал в Геную и был на мосту, — приводит Football Italia слова Капелло. — Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.
Я просто ехал через этот мост, он один из самых загруженных в стране, — добавил бывший футболист. — Я видел, как дорого просто провалилась передо мной, это был шок. Я не знаю, как мою машину не раздавило.
Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали как минимум 35 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
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