«Топливо для ада». Нурмагомедов и Махачев о современной музыке и культуре

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и боец MMA Ислам Махачев жестко прошлись по современной музыке и культуре. Оба спортсмена являются уроженцами Дагестана. Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал фрагмент концерта дуэта HammAli & Navai (азербайджанцы Александр Алиев и Наваи Бакиров. — Прим. «СЭ»), выступавшего в Махачкале 23 июня. Боец UFC прокомментировал запись так: "Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники". К дискуссии подключился Махачев, который написал: "Топливо для ада". Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 14 Авг 2018 в 1:16 PDT