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«Топливо для ада». Нурмагомедов и Махачев о современной музыке и культуре
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«Топливо для ада». Нурмагомедов и Махачев о современной музыке и культуре 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и боец MMA Ислам Махачев жестко прошлись по современной музыке и культуре. Оба спортсмена являются уроженцами Дагестана.
Нурмагомедов в Инстаграме опубликовал фрагмент концерта дуэта HammAli & Navai (азербайджанцы Александр Алиев и Наваи Бакиров. — Прим. «СЭ»), выступавшего в Махачкале 23 июня. Боец UFC прокомментировал запись так:
"Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники".
К дискуссии подключился Махачев, который написал:
"Топливо для ада".
Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники.
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 14 Авг 2018 в 1:16 PDT
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