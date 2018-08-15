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После бомжей Нурмагомедов взялся за подростков
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После бомжей Нурмагомедов взялся за подростков 

News.ru 33 минуты назад
Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов побывал на концерте исполнителей HammAli & Navai в Дагестане и остался максимально недоволен поведением подростков, которые просто танцевали под любимые песни. Спортсмен снимал видео со стороны сцены.
После он опубликовал ролик в своём Instagram, однако подпись оказалась не очевидной. Несмотря на то, что ничего предосудительного на вечеринке не происходило, боец недвусмысленно намекнул, что ему стыдно за «современный Дагестан» и вспомнил предков.
«Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники», — написал Нурмагомедов.
После его поддержал другой титулованный боец — Ислам Махачев. Его вердикт оказался намного жёстче.
«Топливо для ада», — написал он.
Не все подписчики Хабиба, а его аудитория в соцсети превышает пять миллионов человек, разделили радикальные взгляды как его, так и Махачева. В итоге Нурмагомедову даже пришлось скрыть комментарии.
Ранее боец оказался в центре скандала после Instagram-сториз, на котором его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов приобщает бомжей к спорту. Спортсмен заставлял бездомных отжиматься, выплачивая по несколько долларов ха каждый подход.
Хабиба с братом очень веселила ситуация. В связи с этим пользователи Сети обвинили их в издевательстве. После за родственников вступился отец Хабиба, заявивший, что ничего в поступке молодых людей нет. После он добавил, что тоже готов отжаться необходимое количество раз, если ему за это заплатят.
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