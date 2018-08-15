Боец Харитонов проведет поединок с Нельсоном на Bellator 207

Bellator 207 пройдет 12 октября в городе Анкасвилль (США, штат Коннектикут).

"Мне поступало такое предложение. Предварительное соглашение достигнуто. В ближайшие дни подпишу контракт", — сказал Харитонов.

В послужном списке Харитонова 27 побед (25 досрочно), 6 поражений. На счету Нельсона — 21 победа (18 досрочно), 12 поражений.