Оскар Де Ла Хойя в шоке от зарплат бойцов MMA

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением об уровне заработных плат для бойцов MMA. Он заявил, что спортсмены получают смешные деньги.

«Нынешняя структура зарплат в ММА ужасна. Я разговаривал со многими бойцами и мне становилось смешно от их зарплат. Это безумие, меня тошнит от этого. Именно по этой причине я собираюсь делать Golden Boy MMA. Первый поединок мы проведем между Чаком Лидделлом и Тито Ортизом. Они получат справедливые деньги за этот бой» — передает его слова Tofight.

Бывший боксёр является олимпийским чемпионом 1992 года в категории до 60 кг.