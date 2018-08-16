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Оскар Де Ла Хойя в шоке от зарплат бойцов MMA
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Оскар Де Ла Хойя в шоке от зарплат бойцов MMA 

News.ru 2 часа назад
Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя поделился мнением об уровне заработных плат для бойцов MMA. Он заявил, что спортсмены получают смешные деньги.
«Нынешняя структура зарплат в ММА ужасна. Я разговаривал со многими бойцами и мне становилось смешно от их зарплат. Это безумие, меня тошнит от этого. Именно по этой причине я собираюсь делать Golden Boy MMA. Первый поединок мы проведем между Чаком Лидделлом и Тито Ортизом. Они получат справедливые деньги за этот бой» — передает его слова Tofight.
Бывший боксёр является олимпийским чемпионом 1992 года в категории до 60 кг.
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