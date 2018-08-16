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«Макгрегор — гениальный спортсмен, он опасен для Хабиба». Роман Мазуров — в гостях у Sport24
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«Макгрегор — гениальный спортсмен, он опасен для Хабиба». Роман Мазуров — в гостях у Sport24 

SPORT24.ru 37 минут назад
Гостем программы Александра Кузмака в студии Sport24.ru стал комментатор единоборств Роман Мазуров.
Ведущий и эксперт обсудили популярность единоборств, Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, бокс, Федора Емельяненко и женские бои.
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