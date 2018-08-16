«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА

15 августа мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» открыли полноценный футбольный сезон. Команды разыграли Суперкубок УЕФА . Впервые в истории за трофей боролись два коллектива из одного города.

Встреча проходила в эстонском Таллине на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла».

«Матрасники» открыли счет уже на 49-й секунде. Форвард Диего Коста протолкнул мяч в штрафную площадь, а затем с острого угла поразил ворота Кейлора Наваса . Этот гол стал самым быстрым в истории турнира.

«Реал» сравнял счет в середине первого тайма — Карим Бензема отличился с передачи Гарета Бейла. На 63-й минуте действующие обладатели Лиги чемпионов вышли вперед после того, как Серхио Рамос реализовал пенальти.

После своего точного удара капитан «Реала» спародировал выход на поединок бойца Конора Макгрегора . Выглядело это очень эффектно.

Однако второй мяч Косты перевел встречу в дополнительное время.

В экстра-таймах «матрасники» смогли дожать соперника — сначала Сауль отправил мяч под перекладину, а затем Коке точным ударом положил снаряд в угол. Матч завершился со счетом 4:2.

Для «Атлетико» это уже третий подобный трофей в истории. Мадридский клуб в 2010 году одолел миланский «Интер» (2:0), а в 2012 — лондонский «Челси» (4:1).

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги, объясняя поражение «сливочных» на послематчевой пресс-конференции, заявил, что команда не испытывает проблем с мотивацией.

«Люди могут думать, что игрокам «Реала» сложно найти мотивацию для новых побед, но это не так. Игроки «Реала» по-прежнему мотивированы, хотят побеждать.

В прошлом году команда не стала чемпионом Испании, это наша цель. Есть моменты в игре, которые мы должны зафиксировать и улучшить, потому что причины поражения кроются в деталях.

В первом дополнительном тайме мы контролировали ситуацию, имели преимущество. Третий гол «Атлетико» выбил нас из колеи, в тот момент мы проиграли этот матч.

Мы разочарованы тем, что пропустили четыре мяча, это ненормально. Безусловно, нам необходимо улучшать нашу игру», — цитирует Лопетеги ТАСС

Любопытно, что «сливочные» уступили в финале международного турнира впервые за 18 лет. Тогда «королевский клуб» проиграл аргентинской «Боке Хуниорс» в матче за Межконтинентальный кубок. С тех пор «Реал» выиграл 13 международных финалов подряд.

Более того, 51-летний Лопетеги показал худший старт с командой за последние 70 лет.

В 1948 году «королевский клуб» под руководством Майкла Кипинга проиграли в дебютном матче сезона в четыре мяча «Сельте».

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что эта победа придаст команде уверенности.

«Успех придаст нам сил, уверенности. Надо прибавлять от матча к матчу и начать этот тяжелый сезон как можно лучше.

Эмоции просто великолепные. Первый гол Косты нас окрылил. Пенальти случился в странный момент, когда игра была равной. После того как мы сделали счет 2:2, почувствовали в себе большие силы.

У нас свой стиль, и он не поменялся, только из-за количества забитых мячей. Наш стиль игры опирается на структуру, модель, стратегию. Результат 4:2 нашу философию не поменял», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Нападающий «Атлетико» Диего Коста, который стал автором первых двух мячей своего клуба, после поединка был признан лучшим игроком встречи. Футболист отметил, что его команда сыграла мощно.

«Мы выиграли два финала, и мы счастливы. Мы безумно хотели обыграть «Реал» в финале евротурнира. Это было важно, чтобы заручиться уверенностью. Наша команда с самого начала ставила перед собой громкие цели, и мы смогли дать бой.

Когда играешь против такой команды, как «Реал», случиться может все, что угодно. Думаю, мы сыграли мощно и перевернули ход матча»,

Еще один форвард «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что его решение остаться в мадридском клубе было верным. По окончании предыдущего сезона нападающего хотела заполучить в свои ряды «Барселона».

«Я остался в команде, так как у нашего проекта амбициозные цели. Я верю в этот клуб и в Диего Симеоне. И я не ошибся.

Мы много работали, затратили много сил, и те, кто вышел на замену, сыграли важную роль», — отметил чемпион мира -— 2018 в составе сборной Франции.

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