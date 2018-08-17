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Боец UFC Ли подверглась домашнему насилию со стороны мужа — портал
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Боец UFC Ли подверглась домашнему насилию со стороны мужа — портал 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 17 августа. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андреа Ли подверглась домашнему насилию со стороны ее мужа Донни Аарона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie.
По информации издания, инцидент произошел 4 августа. Между супругами разгорелся скандал, в ходе которого Аарон обжег 29-летнюю спортсменку сигаретой и попытался ее задушить. Полиция в настоящее время проводит расследование.
Ли провела 11 поединков в смешанных единоборствах, победив в девяти из них (шесть — досрочно) и проиграв в двух. Спортсменка подписала контракт с UFC в 2017 году. В рамках престижнейшей бойцовской организации Ли провела один бой, победив в 2018 году британку Веронику Маседо решением судей.
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