Боец UFC Ли подверглась домашнему насилию со стороны мужа — портал

ТАСС , 17 августа. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андреа Ли подверглась домашнему насилию со стороны ее мужа Донни Аарона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie.

По информации издания, инцидент произошел 4 августа. Между супругами разгорелся скандал, в ходе которого Аарон обжег 29-летнюю спортсменку сигаретой и попытался ее задушить. Полиция в настоящее время проводит расследование.

Ли провела 11 поединков в смешанных единоборствах, победив в девяти из них (шесть — досрочно) и проиграв в двух. Спортсменка подписала контракт с UFC в 2017 году. В рамках престижнейшей бойцовской организации Ли провела один бой, победив в 2018 году британку Веронику Маседо решением судей.