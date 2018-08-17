Интервью Андрея Орловского перед UFC Москва, 15 сентября 2018 года

Первый русскоговорящий чемпион в истории UFC готов вновь подраться за пояс.

Лишь два месяца назад 39-летний Андрей Орловский экзаменовал проспекта тяжёлого веса Таи Туивасу. Судьи на турнире в Чикаго насчитали победу подающему надежды Туивасе, но Орловский показал, что по-прежнему хорош. Андрей вернётся в октагон уже в сентябре — на первом в истории российском турнире UFC.

— Изначально планировал выступить в Москве, — объясняет Питбуль . — Давно просил менеджеров сделать всё возможное и невозможное, чтобы я присоединился к этому турниру. Всеми правдами и неправдами хотел стать частью российского ивента.

— Во время боя с Туивасой знали, что подерётесь в Москве? — Догадывался, что получится.

— И даже знали, с кем? — Соперник был непринципиален. Я не выбирал никогда. Дали Шамиля Абдурахимова , значит, подерусь с ним.

— Каким по счёту будет ваш поединок в карде? — По-моему, третьим. Точно не помню. Готов первым выходить, чтобы уже без нервов смотреть бои. Наверняка будет много интересного на турнире.

— Сейчас в тяжёлом весе хватает молодых и сильных конкурентов: Нганну, Волков, Блэйдс, тот же Туиваса. Как долго планируете с ними соперничать? — Пока огонь в глазах горит, пока хочется выступать и тренироваться, буду продолжать. Даст Бог, лет пять ещё у меня есть. Что касается ребят, то у меня своя ниша и за ними не слежу. Считаю, у тяжей бои были интереснее в моё время.

— Почему? — Наверное, потому что не было USADA. Все были здоровые, быстрые, резкие. Те же бразильцы. Сейчас не то, спорт становится чище. А бой с Туивасой я, считаю, выиграл. Не только моё мнение, а многих, с кем общался. Осадок остался. Обидно, что дрался в Чикаго, и судейство какое-то странное получилось.

— Часто в США бывают странные судейские решения? — Они, пожалуй, везде бывают. Моя позиция — не оставляй бой судьям. Выиграй уверенно и чётко. Не думаю, что стоит это обсуждать, махать кулаками после драки. Карьера продолжается, я всё ещё чувствую в себе силы для новых свершений.

— Каких? Неужели ещё хотите взять титул? — Конечно! Только этим и живу. Титул — единственная причина, по которой я до сих пор дерусь. Смотрите, всего два года назад я был вторым в мире, претендовал на титульник. А ведь поднялся я тогда с 25-го места. Сейчас — всего лишь 12-й. И потом, знаете, как классно, когда ты возрастной, 40-летний боец, но всё равно надираешь задницы молодым.

— Если не выйдет добраться до титула UFC, не рассматриваете другие компании? — Зачем? У меня великолепная команда менеджеров. Поединок с Альбини — был последним по контракту. Так я думал, когда выходил в клетку. Оказалось, агенты продлили моё соглашение с UFC — когда я шёл на серии из поражений.

— Можно сказать, переживаете вторую молодость. — Всё же я понимаю, что многие вещи уже не могу делать. В моём возрасте уже не погуляешь в ночь перед боем, как 20 лет назад.

— Частенько так делали в молодости? — Конечно. UFC, слава, молодость, деньги. Гулял, понятное дело. Помню, перед боем с Сильвией, например, приехали в Лас-Вегас в понедельник, барагозили до среды по ресторанам, кабакам и клубам. В четверг начинал настраиваться, заканчивались гулянки. Дальше — подготовка, бой. А потом опять в загул. С возрастом понял — семья важнее, чем оставаться кому другом, и завязал с такой жизнью.

— Предстоящий UFC FIGHT NIGHT 136 — не последний российский турнир. Вернётесь ещё? — По-любому! Некоторые наговаривают, мол, Орловский россиян ненавидит, с американским флагом бегает. Абсолютная неправда! Во-первых, жена у меня — сибирячка! Во-вторых, сам я родился в СССР и остаюсь гражданином Белоруссии. Конечно, я вернусь, если будет возможность.