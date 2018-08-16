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Российский боец Анкалаев проведет поединок против поляка Прачнио на турнире UFC в Москве
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Российский боец Анкалаев проведет поединок против поляка Прачнио на турнире UFC в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) официально объявило о проведении боя между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Марчином Прачнио на турнире в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.
"Магомед Анкалаев и Марчин Прачнио выступят в полутяжелом весе", — говорится в сообщении организации.
Турнир UFC пройдет в московском спорткомплексе «Олимпийский» 15 сентября. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом.
Анкалаев до перехода в UFC выступал в российской лиге WFCA. Всего на его счету восемь побед и одно поражение. В своем дебютном поединке в UFC 17 марта нынешнего года россиянин уступил шотландцу Полу Крейгу.
Прачнио известен по выступлениям в лиге One Championship. Всего в его активе 13 побед и три поражения.
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