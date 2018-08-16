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Российский боец Яндиев проведет поединок с американцем Джорданом на турнире UFC в Москве
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Российский боец Яндиев проведет поединок с американцем Джорданом на турнире UFC в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец Джордан Джонсон будет соперником российского бойца Адама Яндиева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.
"Поляк Кшиштоф Йотко не будет участвовать в поединке с Яндиевым. Вместо него Адам Яндиев встретится с Джорданом Джонсоном", — говорится в сообщении организации.
В активе Джонсона девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Яндиев не проводил боев с 2015 года. Всего на его счету также девять побед и ни одного поражения.
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