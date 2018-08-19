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Нурмагомедов назвал единственный шанс Макгрегора в их поединке
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Нурмагомедов назвал единственный шанс Макгрегора в их поединке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии поединка с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выразил мнение, что этот бой станет самым большим в истории организации.
"Это будет самый большой бой в истории UFC. Люди хотят моей победы. Это денежный бой, потому что Конор очень популярен. У него всего один шанс — лаки панч (счастливый удар). У Макгрегора есть только удар слева, и на этом все. А что насчет борьбы? Мечтаю сломать его и выставить трусом. Только закройте дверь в клетку", — приводит слова россиянина пресс-служба UFC.
Встреча пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее сообщалось, что в команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова.
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