Одноклубник Макгрегора: Конор покажет Хабибу, кто здесь босс 

Напомним, бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 6 октября.
Пол Малиньяджи: Макгрегор притворяется, чтобы скрыть отсутствие яиц «Конор выглядит лучше, чем когда-либо. В нем снова горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы снова проголодаться. Сложно поддерживать голод, когда у тебя есть все, чего ты хотел. Многие видят в Хабибе реальную угрозу, и это дает Конору дополнительный толчок выйти и сказать: «Дружище, это я чемпион, а ты не на моем уровне». Думаю, Конор покажет Хабибу, кто здесь босс, и поставит его на место. Конор может каждое утро вытирать задницу купюрой в 500 евро, для него это капля в море. Ему интересен сам вызов», — цитирует Галлахера MMA Fighting.