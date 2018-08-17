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Одноклубник Макгрегора: Конор покажет Хабибу, кто здесь босс
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Одноклубник Макгрегора: Конор покажет Хабибу, кто здесь босс 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 6 октября.
Пол Малиньяджи: Макгрегор притворяется, чтобы скрыть отсутствие яиц  «Конор выглядит лучше, чем когда-либо. В нем снова горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы снова проголодаться. Сложно поддерживать голод, когда у тебя есть все, чего ты хотел. Многие видят в Хабибе реальную угрозу, и это дает Конору дополнительный толчок выйти и сказать: «Дружище, это я чемпион, а ты не на моем уровне». Думаю, Конор покажет Хабибу, кто здесь босс, и поставит его на место. Конор может каждое утро вытирать задницу купюрой в 500 евро, для него это капля в море. Ему интересен сам вызов», — цитирует Галлахера MMA Fighting.
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