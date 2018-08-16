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Пол Малиньяджи: Макгрегор притворяется, чтобы скрыть отсутствие яиц
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Пол Малиньяджи: Макгрегор притворяется, чтобы скрыть отсутствие яиц 

Советский спорт 51 минуту назад
Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
«Хабиб будет удерживать его на земле и избивать. Конечно, Конор не плох в стойке, и, возможно, Хабибу будет тяжело достать Макгрегора, но если бой закончится на земле, то ирландец проиграет. Как долго парень без яиц будет терпеть избиение, если сдается сразу, как почувствует опасность? Вспомните пятый раунд реванша с Диасом — Конор буквально спасался бегством. Кто же в таком близком бою будет бегать в финальном раунде? Когда ты сам боец, сразу видишь, у кого есть характер, а у кого нет. У этого парня — нет, но он притворяется, чтобы скрыть отсутствие яиц», — приводит слова Малиньяджи MMA Fighting.
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