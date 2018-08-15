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У Макгрегора нет яиц, он попытается сдаться Нурмагомедову — Малиньяджи
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У Макгрегора нет яиц, он попытается сдаться Нурмагомедову — Малиньяджи 

Vringe.com 18 часов назад
Пол Малиньяджи, американский экс-чемпион мира по боксу в двух категориях и бывший спарринг-партнёр экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора (21-3) дал свой комментарий радиошоу SiriusXM Boxing по поводу главного события UFC 229 — боя между Конором и российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым (26-0). Не забывая о вражде с Конором после скандальной спарринг-сессии в 2017 году, как всегда многословный Малиньяджи высказал язвительные утверждения в сторону Макгрегора.
Напомним, что UFC 229 состоится 6 октября в Лас-Вегасе (США).
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«Я вам скажу вот что о Коноре. Это довольно очевидно, что у него отсутствуют яйца».
«С этим боем есть проблема. Хабиб — это не тот парень, который вытащит тебя из нищеты. Помните тот поединок Конора с Нэйтом Диасом, когда его засабмитили? Нэйт Диас — это тот парень, с которым ты не захочешь возиться в партере, потому что у него чёрный пояс по джиу-джитсу, и он сразу же тебя засабмитит. Если ты хочешь драться с Диасом, то тебе нужно делать это стоя. В том бою Конор был забит во втором раунде».
«Что ему было делать? Ему нужно было найти выход, потому что он не хотел, чтобы его избивали ещё 3 раунда. Он думал: «Если я переведу бой в партер, то Нэйт засабмитит меня, и это не будет выглядеть, как будто я сдался». Потому что, когда ты дерёшься с Диасом, твоё чутьё должно говорить тебе, что не нужно переводить этот бой в партер. Конор — единственный, кто перевёл этот бой в партер. Почему он это сделал? Потому что он пытался сдаться».
«Я признаю, что у Конора есть умения продержаться стоя некоторое время и, может, Хабибу будет тяжело перевести его в партер, но, если это случится — это поражение для Конора. Так зачем парню без яиц получать избиение в течение 5-ти раундов, когда можно сдаться, как только станет некомфортно? Конор будет искать такой же выход из этого боя, как он делал с Нэйтом Диасом».
«У него все изъяны характера, как у человека без яиц. Когда ты боец, ты можешь сказать, у кого есть характер, а у кого нет. У него нет характера, и он пытается разыграть это другими способами, прикрывая тот факт, что у него нет яиц».
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