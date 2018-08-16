Ещё
Рамос спародировал Макгрегора после гола в ворота «Атлетико»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамос спародировал Макгрегора после гола в ворота «Атлетико» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос отпраздновал гол в ворота «Атлетико» походкой ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Многие пользователи соцсетей обратили внимание на сходство, а сам Макгрегор сделал репост празднования Рамоса в своём Twitter.
В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» проиграл «Атлетико» со счётом 2:4.
6 октября в Лас-Вегасе Макгрегор сразится за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее Бэйл заявил, что «Реал» сделает скачок вперёд после поражения от «Атлетико».
RT на русском: последние новости
Российский боец Волков проведёт свой следующий бой на турнире UFC 229 Что известно об убийстве чемпиона Узбекистана по MMA в Ташкенте Российский боец Харитонов проведёт следующий поединок против Нельсона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстит Лукашенко5
Скончалась прославленная российская гимнастка46
Украинский футболист перешел в клуб российской армии10
Месть за Олимпиаду: Медведева vs Загитова10
Украинский футболист высказался про Крым137
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение