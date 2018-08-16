Рамос спародировал Макгрегора после гола в ворота «Атлетико» 

Футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос отпраздновал гол в ворота «Атлетико» походкой ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Многие пользователи соцсетей обратили внимание на сходство, а сам Макгрегор сделал репост празднования Рамоса в своём Twitter.
В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» проиграл «Атлетико» со счётом 2:4.
6 октября в Лас-Вегасе Макгрегор сразится за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее Бэйл заявил, что «Реал» сделает скачок вперёд после поражения от «Атлетико».