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Бойца по кличке «КГБ» годами избивал муж с нацистским прошлым
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Бойца по кличке «КГБ» годами избивал муж с нацистским прошлым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мужа профессионального бойца смешанного стиля (MMA), спортсменки Андреа Ли обвинили в домашнем насилии. Об этом сообщает MMA Junkie.
Донни Аарон обвиняется в том, что обжег Ли сигаретой, а после пытался ее задушить во время их ссоры 4 августа. По версии подруги Ли, бойца MMA Энди Нгуйен, у пары случился конфликт во время просмотра турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Насилие в этой семье длится годами. Я просто этого не замечала», — сообщила Нгуйен.
Ли и Аарон женаты пять лет. У пары есть общий ребенок. Донни Аарон — бывший офицер полиции, осужденный за убийство чернокожего. Семье позже пришлось извиняться в социальных сетях за нацистские татуировки Аарона, замеченные на фотографиях пары. По словам бывшего полицейского, его татурировки — наследие тюремного прошлого и не отражают того, каким человеком он стал.
Никнейм «КГБ» Ли дал ее тренер по тайскому боксу, решив, что боец похожа на русскую. В последствии Ли стала выходить на поединки в экипировке с советской символикой.
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